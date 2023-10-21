Прибалтийские власти инициировали запрет на ввоз в РФ игл, гвоздей и кнопок, так как «русские из них могут отливать танки»

Евросоюз пытается принять очередной пакет антироссийских санкций - 12-й. Исходя из того, какие предложения звучат по конкретным санкциям, можно говорить о том, что у еврочиновников санкционная фантазия в значительной мере иссякла.
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