Avia.pro - СМИ После резонансного высказывания, прозвучавшего в эфире осенью 2023 года, политолог Евгений Сатановский оказался отрезанным от российских СМИ.
Оскорбление Маши Захаровой навсегда изменило жизнь Евгения Сатановского, что с ним стало?
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Сатановский из Себя и для Себя создал кумира. Гордыня - главнейший грех. Слишком много он о себе возомнил: ему показалось, что он просто как бог парит над мелкими людишками. Поделом Сатане!.
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1 час.
Вячеслав Денисов
Что-то никого из балбесов не шокирует соловьиное дерьмо, который оппонентов, за неимением доводов, не только обзывает, как ему хочется, так еще и матюками кроет. Зато - в фаворе у власти, хотя правду в его речах с гулькин хрен.
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1 час.
Андрей Корпачев
Сатановский заслужил... А то возомнил себя супер экспертом, а все вокруг дураки.
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54 мин.
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