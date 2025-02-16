Оскорбление Маши Захаровой навсегда изменило жизнь Евгения Сатановского, что с ним стало?

АС Александр Сысоев Сатановский из Себя и для Себя создал кумира. Гордыня - главнейший грех. Слишком много он о себе возомнил: ему показалось, что он просто как бог парит над мелкими людишками. Поделом Сатане!.

Вячеслав Денисов Что-то никого из балбесов не шокирует соловьиное дерьмо, который оппонентов, за неимением доводов, не только обзывает, как ему хочется, так еще и матюками кроет. Зато - в фаворе у власти, хотя правду в его речах с гулькин хрен.