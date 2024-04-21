Башкан Гуцул встретилась в Москве с диаспорой Гагаузии и обсудила с/х связи с Россией

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул написала у себя в Telegram-канале о том, что во время визита в РФ встретилась с гагаузской диаспорой из Москвы и Подмосковья и обсудила укрепления дружественные связи с Молдовой.
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