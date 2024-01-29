Джо Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии