В России стартовала Спартакиада МЧС России 2024

Мужчины и женщины системы МЧС России, учащиеся ведомственных учебных заведений с февраля по декабрь будут участвовать в состязаниях по волейболу, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, плаванию, гиревому спорту, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, шахматам, мини-футболу, рукопашному бою, регби и хоккею.