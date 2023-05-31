Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Глава NASA Нельсон считает, что человек может достичь Марса в 2040 году

Глава NASA Нельсон считает, что человек может достичь Марса в 2040 году

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью заявил, что в 2040 году люди могут достичь Марса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх