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ИА Реалист

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Иран наносит ответные удары, игнорируя предупреждение Трампа о «гораздо более мощном» ударе

Иран наносит ответные удары, игнорируя предупреждение Трампа о «гораздо более мощном» ударе

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс ракетно-беспилотные удары по американским военным объектам в регионе, проигнорировав предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что любое возмездие повлечёт за собой «гораздо более мощный и высокий уровень» удара.

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