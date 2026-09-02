Иран наносит ответные удары, игнорируя предупреждение Трампа о «гораздо более мощном» ударе

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс ракетно-беспилотные удары по американским военным объектам в регионе, проигнорировав предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что любое возмездие повлечёт за собой «гораздо более мощный и высокий уровень» удара.