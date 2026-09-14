Происшествия
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Происшествия

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Оперативники ОБОПиПС Управления Уголовного розыска Северной Осетии совместно с коллегами из ГУУР МВД России и ФСБ России пресекли канал поступления в незаконный оборот огнестрельного оружия кустарного...

Оперативники ОБОПиПС Управления Уголовного розыска Северной Осетии совместно с коллегами из ГУУР МВД России и ФСБ России пресекли канал поступления в незаконный оборот огнестрельного оружия кустарного...

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью и преступными сообществами Управления уголовного розыска МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России и сотрудниками ФСБ России пресекли канал поступления в незаконный оборот огнестрельного оружия, переоборудованного кустарным способом из гражданских аналогов.

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