Ковальчук о технологическом превосходстве: благодаря «Орешнику» мы недосягаемы

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. По мнению Михаила Ковальчука, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», разработка ракетного комплекса «Орешник» стала подтверждением передовых позиций России в области гиперзвуковых технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии