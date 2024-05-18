Арбитражный суд Петербурга арестовал активы Deutsche Bank по иску «РусХимАльянса»

Заявленная сумма - 238,6 миллионов евро Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы, счета и недвижимое имущество Deutsche Bank на 238,6 миллионов евро по иску «РусХимАльянса».
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