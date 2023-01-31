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США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных — Кириллов

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных — Кириллов

Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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