США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных — Кириллов

Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах."Иваны" внезапно оказались не такими уж и "неотёсанными", быстро превратив "диких гусей" в ощипанных куриц. Причём многих – в куриц-гриль.