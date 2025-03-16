15 смешных и жизненных переписок для поднятия настроения

В сети немало забавных смс-фрагментов, которыми делятся ее пользователи. Согласитесь, что в архиве каждого сохранились смешные переписки, в которых с юмором описаны повседневные ситуации? Для поднятия настроения мы решили собрать в единую подборку 15 скриншотов из переписок:1.