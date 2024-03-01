Силуанов назвал сопоставимым объем замороженных в России и за рубежом активов

Объем активов, взаимно заблокированных Россией и иностранными государствами, сопоставим. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя возможные ответные шаги Москвы в случае конфискации российского имущества за рубежом, передает "Интерфакс".
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