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  • Evgenija Palette
    Как точно сказано. ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА... В детстве, когда речь заходила о том, что, вот, мол, девочки выходят замуж....«Каждый день удив...
  • Игорь Михайлович
    первый раз слышу о таком. загуглил.. наверное вкусно ))Ривики!
  • Jolie
    еще не успели видимо🙃😂на работе или дела по дому делаютРивики!

Странное извращение наших женщин – бытовой мазохизм

Странное извращение наших женщин – бытовой мазохизм

Не раз замечала за нашими женщинами странное извращение – бытовой мазохизм. Это я про странное стремление добровольно довести себя до жуткой усталости, а потом гордо демонстрировать её окружающим, как знамя.

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