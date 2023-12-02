Странное извращение наших женщин – бытовой мазохизм

Не раз замечала за нашими женщинами странное извращение – бытовой мазохизм. Это я про странное стремление добровольно довести себя до жуткой усталости, а потом гордо демонстрировать её окружающим, как знамя.
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