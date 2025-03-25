Рогов — о картине с горящим Кремлём в офисе Зеленского: явный признак шизофрении

Картина с горящим Кремлём и Мавзолеем Ленина, которая находится в офисе Владимира Зеленского, является признаком шизофрении, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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