Исполнилось 90 лет со дня рождения советского и молдавского актера Михаила Волонтира

Сегодня, 9 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста Молдавской ССР и СССР, члена Союза кинематографистов СССР, почетного гражданина города Бельцы, Шолданештского района и Кишинева, театрального режиссера, популярного советского и молдавского актера театра и кино Михаила Волонтира.
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