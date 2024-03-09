Исполнилось 90 лет со дня рождения советского и молдавского актера Михаила Волонтира

Сегодня, 9 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста Молдавской ССР и СССР, члена Союза кинематографистов СССР, почетного гражданина города Бельцы, Шолданештского района и Кишинева, театрального режиссера, популярного советского и молдавского актера театра и кино Михаила Волонтира.