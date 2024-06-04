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"По сценарию Бучи": ВСУ отработали особый сценарий провокации в оккупированном Херсоне

"По сценарию Бучи": ВСУ отработали особый сценарий провокации в оккупированном Херсоне

Военнослужащие Украины отработали методику провокации в оккупированном Херсоне. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области заявил: особый сценарий "может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе".

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