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Царьград

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Росстат: производство красной икры упало на 69% в 2026 году

Росстат: производство красной икры упало на 69% в 2026 году

Росстат сообщил о падении производства красной икры в России на 68,9% за январь — август 2026 года, достигнув 3,1 тыс.

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