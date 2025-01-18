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Швеция направила батальон из 600 военных в Латвию для усиления сил НАТО

Швеция направила батальон из 600 военных в Латвию для усиления сил НАТО

Шведский батальон из 600 военных прибыл в Латвию в качестве сил НАТО для защиты границы с Россией. Операция продлится шесть месяцев.

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