Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150

Новинка получит MediaTek Helio G99 и операционную систему с ИИ. Coolpad готовит к выпуску бюджетный смартфон с широким экраном, который может стать доступной альтернативой Huawei Pura X View.
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