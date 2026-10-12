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Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150

Первый в мире смартфон на базе Android с широким экраном получит 6,3-дюймовый дисплей и цену $150

Новинка получит MediaTek Helio G99 и операционную систему с ИИ. Coolpad готовит к выпуску бюджетный смартфон с широким экраном, который может стать доступной альтернативой Huawei Pura X View.

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