Запад использует Киев как оружие против Москвы, однако результат может оказаться плачевным для США и их союзников, полагает индийское издание EurAsian Times.
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