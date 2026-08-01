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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диоманде тренируется в «Лейпциге» индивидуально, чтобы избежать травмы перед переходом в «Реал»

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде занимается по индивидуальной программе на фоне переговоров о переходе в «Реал», сообщает As.

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