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Царьград

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Запуск корабля «Союз МС-27»: 50 экспериментов и 2 выхода в космос

Запуск корабля «Союз МС-27»: 50 экспериментов и 2 выхода в космос

С космодрома Байконур успешно стартовал корабль «Союз МС-27» с экипажем: Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Джонни Ким.

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