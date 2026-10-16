Владельца дачного участка могут обязать демонтировать забор за свой счёт, если ограждение нарушает установленные требования или права соседей, рассказал RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.
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