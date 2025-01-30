Власти Малайзии предложили использовать блокчейн для проверки личности

Заместитель премьер-министра Малайзии Датук Сери Ахмад Захид Хамиди предложил использовать блокчейн для создания системы идентификации личности, что поможет предотвратить мошенничество с персональными данными.
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