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Всё о женщинах

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Россияне назвали бытовые дела пустой тратой времени

Россияне назвали бытовые дела пустой тратой времени

Каждый пятый россиянин считает бытовые дела пустой тратой времени. К такому выводу пришли эксперты сети химчисток Sneaknfresh после проведения исследования, результаты которого попали в распоряжение «Ленты.

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