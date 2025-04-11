Новое приемное отделение появится у Иркутской областной клинической больницы

Власти Иркутской области объявили конкурс на поиск подрядчика, который проведет проектно-изыскательские работы по объекту: приемное отделение со стационарным отделением скорой помощи в Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ИОКБ).
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