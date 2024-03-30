В Самарской области полицейские совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел продолжают проводить мероприятия по профилактике мошенничества

Сотрудники органов внутренних дел Управления МВД России по городу Тольятти вместе с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым встретились со студентами одного из колледжей города.
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