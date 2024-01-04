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"Голые и смешные" неожиданно прозрели. Верим?

"Голые и смешные" неожиданно прозрели. Верим?

ФОТО: ANTON GVOZDIKOV/SHUTTERSTOCK ВОН С ЭКРАНА, ДЕНЬГИ НА БОЧКУ: ЧТО МОГУТ ОТОБРАТЬ У ИВЛЕЕВОЙ И КОМПАНИИ Удивительно, но чуть ли не впервые нагло-эпатажная выходка так называемого бомонда повлекла за собой явные и, главное, жёсткие последствия.

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