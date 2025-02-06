В России появится полностью отечественное производство аппаратов для диализа

Фонд развития промышленности выделил ГК «Фармасинтез» заем в размере 1 млрд рублей на пять лет. Средства пойдут на открытие первого в России комплексного производства медицинской техники и расходных материалов для диализа, рассказал «Известиям» директор ФРП Роман Петруца.
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