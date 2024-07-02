Ученые сравнили увеличение веса при приеме восьми распространенных антидепрессантов

Новые данные, сравнивающие прибавку веса при приеме восьми различных антидепрессантов первой линии, показывают, что у пациентов, принимающие бупропион на 15–20% меньше рисков набрать клинически значимую массу тела, чем у тех, кто принимает сертралин, наиболее распространенный препарат.