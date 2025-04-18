Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область осудили

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15,5 года до 16 лет военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина за участие во вторжении и захвате населенных пунктов в Курской области.

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