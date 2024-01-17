Россияне стали больше интересоваться долгосрочными вкладами

Россияне увеличили спрос на «длинные» вклады, сообщили в пресс-службе ВТБ 17 января.По информации банка, если в начале 2023-го почти 60% рублевых вкладов в кредитной организации были размещены на срок шесть месяцев, то к концу года их доля снизилась до 34%, при этом за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5% до 25%.