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Царьград

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В парке "Патриот" высадят огромную надпись из кустарников - геоглиф

В парке "Патриот" высадят огромную надпись из кустарников - геоглиф

Акция приурочена к 80-летию Победы.В парке "Патриот" появится геоглиф. Так называется искусственно созданный узор или надпись на поверхности земли, которую можно рассмотреть или прочитать только с высоты.

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