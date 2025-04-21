В парке "Патриот" высадят огромную надпись из кустарников - геоглиф

Акция приурочена к 80-летию Победы.В парке "Патриот" появится геоглиф. Так называется искусственно созданный узор или надпись на поверхности земли, которую можно рассмотреть или прочитать только с высоты.
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