Слуцкий: русофобская политика Запада выглядит злобным ответом на успехи России

Председатель комитета по международным делам Государственной думы и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что русофобская политика стран Запада выглядит беззаконным, злобным и бессильным ответом на успехи политики России.
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