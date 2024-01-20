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Слуцкий: русофобская политика Запада выглядит злобным ответом на успехи России

Слуцкий: русофобская политика Запада выглядит злобным ответом на успехи России

Председатель комитета по международным делам Государственной думы и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что русофобская политика стран Запада выглядит беззаконным, злобным и бессильным ответом на успехи политики России.

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