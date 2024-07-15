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Царьград

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"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе в крупнейших областях Украины

"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе в крупнейших областях Украины

МИД России обвинил украинские власти в подготовке беспрецедентной провокации с прорывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища – последствия в крупнейших областях Украины окажутся катастрофичными.

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Комментарии
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YL
Yurij Losev
Хохлы совсем опиздинели.
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Они же говорили, что до последнего хохла воевать, вот и хотят угробить свой народ!
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Не&quot; ОНИ&quot; , а пархатый жид с его хозяевами пиндосами! Секир башка всем этим тварям! А бедные, глупые украинцы должны опомниться, пока не поздно еще!
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14 час.

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