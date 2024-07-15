"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о грядущей катастрофе в крупнейших областях Украины

Они же говорили, что до последнего хохла воевать, вот и хотят угробить свой народ!

ЮЮ

Юлия Юлия

Не" ОНИ" , а пархатый жид с его хозяевами пиндосами! Секир башка всем этим тварям! А бедные, глупые украинцы должны опомниться, пока не поздно еще!