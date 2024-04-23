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Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Крупнейшая европейская корпорация в области авиационно-космической промышленности Airbus получила разрешение от правительства Канады на использование российского титана в своем производстве, несмотря на введенные санкции.

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