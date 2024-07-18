В России могут запретить продавать номера умерших абонентов в течение трех лет. С такой просьбой на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж.