В России могут запретить продавать номера умерших абонентов в течение трех лет. С такой просьбой на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж.
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