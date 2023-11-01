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Кража колонок из петербургского магазина техники попала на камеры видеонаблюдения

Стоимость украденных «умных» устройств оценивается в 23 тыс. рублей Кража «умных» колонок из петербургского магазина техники на Маршала Казакова попала на камеры видеонаблюдения Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении 78.

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