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Нагельсманн о продлении контрактов Левандовского, Нойера и Мюллера: «В прессе все представлено так, будто это легко, но надо все обсудить с агентами»

Юлиан Нагельсманн объяснил, почему «Баварии» непросто продлить контракты с лидерами. Мюнхенский клуб ведет переговоры о заключении новых договоров с вратарем Мануэлем Нойером, полузащитником Томасом Мюллером и форвардом Робертом Левандовским.

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