В Кишиневе проходит Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий проходит сегодня и завтра в столичном Национальном дворце им. Николая Сулака. В мероприятии, организованном румынской компанией, принимают участие более 40 компаний и учреждений из различных сфер деятельности, сообщает moldpres.
Ярмарка вакансий проходит сегодня и завтра в столичном Национальном дворце им. Николая Сулака. В мероприятии, организованном румынской компанией, принимают участие более 40 компаний и учреждений из различных сфер деятельности, сообщает moldpres.
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