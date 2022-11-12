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В Кишиневе проходит Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий проходит сегодня и завтра в столичном Национальном дворце им. Николая Сулака. В мероприятии, организованном румынской компанией, принимают участие более 40 компаний и учреждений из различных сфер деятельности, сообщает moldpres.

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