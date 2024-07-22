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Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона

Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона

Соблюдение прав журналистов является пустым звуком для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 22 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ в выдаче визы корреспонденту «Известий» на Олимпиаду-2024 в Париже по причине угрозы национальной безопасности.

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