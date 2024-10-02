Власти Пыть-Яха нашли способ решения коллапса с общественным транспортом

Власти Пыть-Яха привлекли транспортную компанию из Сургута, которая временно будет заниматься пассажирскими перевозками, поскольку нынешний подрядчик не в состоянии справиться со взятыми на себя обязательствами.
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