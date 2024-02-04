"Маньяк из детского сада" радостно ухмылялся при вынесении приговора

Издание Daily Star напомнило, как 15 лет назад маньяк по имени Ким де Гелдер улыбался во время вынесения приговора после нападения на детский сад в бельгийской коммуне Дендермонде и убийства нескольких детей .
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