У короля Карла III обнаружили рак

ЛОНДОН (ИА Реалист). У 75-летнего короля Британии Карла III, который недавно был госпитализирован в лондонскую больницу в связи с увеличением простаты, после ряда анализов, выявили рак, сообщает Букингемский дворец.
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