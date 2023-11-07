Южное полушарие может остаться без питьевой воды

Начиная с 2001 года южное полушарие высыхает гораздо быстрее северного, и этому есть объяснение. Вода является залогом жизни на Земле, но менее известно, что лишь около 1% всей воды на планете составляет пресная вода, которую могут потреблять люди, растения и наземные животные, передает techno.