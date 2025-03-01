Армяне вас кормят": лекция кандидата наук для покупателей гипермаркета

Скиф Туран

Почему-то так получается, что как только мигранты получают гражданство России, они начинают выплескивать всю свою ненависть к стране, которая их приняла, и к её коренным гражданам. Такое впечатление, что они медленно но верно отвоевывают у нас жизненное пространство, начиная с детских площадок во дворах (что ни день, то новости о том, как детей не пускают на площадки и стадионы именно гастарбайтеры, видите ли, они тоже хотят отдыхать), заканчивая покушением на жизни наших граждан — такие новости тоже ежедневно поступают. При этом их самоуверенность в безнаказанности поражает — если что, диаспора всё уладит, как будто они здесь находятся на особых правах.