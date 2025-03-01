Русский Колоколъ Эрик Авакян на рабочем месте - в вузе. В Нижнем Новгороде скандал. Базовые представления о роли армянской диаспоры в жизни России выдал университетский преподаватель.
Армяне вас кормят": лекция кандидата наук для покупателей гипермаркета
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В
Владислав
Чурки и другие кавказоны ничем не лучше армян.
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11 час.
Скиф Туран
Согласен!
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3 час.
Скиф Туран
Почему-то так получается, что как только мигранты получают гражданство России, они начинают выплескивать всю свою ненависть к стране, которая их приняла, и к её коренным гражданам. Такое впечатление, что они медленно но верно отвоевывают у нас жизненное пространство, начиная с детских площадок во дворах (что ни день, то новости о том, как детей не пускают на площадки и стадионы именно гастарбайтеры, видите ли, они тоже хотят отдыхать), заканчивая покушением на жизни наших граждан — такие новости тоже ежедневно поступают. При этом их самоуверенность в безнаказанности поражает — если что, диаспора всё уладит, как будто они здесь находятся на особых правах.
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3 час.
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