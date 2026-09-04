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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейс о матче с «Зенитом»: «ЦСКА обязан победить любым способом, нужно достать все из души, из глубины. Победа важна как никогда»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о настрое команды перед матчем с «Зенитом» в рамках 7-го тура РПЛ .

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