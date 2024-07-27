На мероприятии прозвучали стихи, написанные очевидцами страшных событий, жителями города Донецка😢.
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На мероприятии прозвучали стихи, написанные очевидцами страшных событий, жителями города Донецка😢.