На Украине подтвердили массовую гибель военных после удара по полигону: главные новости СВО за 3 марта

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В понедельник, 3 марта, в ВСУ признали факт российского удара ОТРК «Искандер-М» по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области, а войска ВС РФ за последние дни интенсивно продвинулись в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии