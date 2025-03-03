На Украине подтвердили массовую гибель военных после удара по полигону: главные новости СВО за 3 марта

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В понедельник, 3 марта, в ВСУ признали факт российского удара ОТРК «Искандер-М» по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области, а войска ВС РФ за последние дни интенсивно продвинулись в Курской области.